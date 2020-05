Brutta caduta al parco, soccorso un uomo

JESI – Soccorsi in azione nel pomeriggio di ieri al parco del PalaTriccoli. Intorno alle 19.30, alcuni passanti hanno notato un uomo steso a terra, sul prato, e si sono preoccupati. In realtà nulla di grave è accaduto: si trattava di un 41enne che, mentre giocava a pallone con i figli, è caduto in malo modo e si è infortunato riportando una lussazione ad un arto Sul posto è intervenuta tempestiva l’ambulanza della Croce Verde di Jesi: l’uomo è stato stabilizzato e trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti.