Brutta caduta dalla bici, finisce in ospedale | Password Magazine

JESI – Anziano cade dalla bicicletta e finisce in ospedale. Soccorsi all’opera nel pomeriggio di oggi intorno alle 18 a Jesi, in piazza della Repubblica: un 75enne avrebbe inciampato mentre tentava di salire in sella, finendo a terra e battendo l’anca e il femore. Dato che l’uomo non riusciva a rialzarsi per il dolore, è stato allertato il 118: è intervenuta così un’ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha trasportato l’anziano al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità per gli accertamenti del caso.