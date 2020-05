Brutte cadute per la pioggia, due anziani al Carlo Urbani

JESI – Brutte cadute per due anziani nel pomeriggio di ieri, entrambi scivolati sull’asfalto sdrucciolevole per le abbondanti piogge della giornata.

La prima chiamata al 118 è scattata intorno alle 17.30 all’incrocio tra via Gramsci e via San Pietro Martire, all’altezza del segnale di stop: un anziano di 83 anni, residente a Jesi, è scivolato ferendosi la testa. Prestate le prime cure sul posto, la Croce Verde di Jesi ha provveduto al trasporto dell’83enne al nosocomio cittadino per accertamenti.

Il secondo intervento dei soccorritori è avvenuto lungo Corso Matteotti, all’altezza della pasticceria Bardi, intorno alle 18 ed ha interessato un’anziana di 85 anni, residente a Jesi. Anche in questo caso, il piede sarebbe scivolato sul selciato reso sdrucciolevole dalla pioggia: nella caduta la signora avrebbe riportato escoriazioni e dolori nella parte destra del corpo. Sul posto è subito intervenuta di nuovo un’ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha trasportato la signora all’ospedale Carlo Urbani per accertamenti.

In entrambi i casi i soccorsi sono stati attivati dai passanti preoccupati per le condizioni degli anziani, anche se le lesioni riportate non sono preoccupanti.