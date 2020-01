Buon compleanno all’Aurora Calcio Jesi

JESI – L’Aurora Calcio Jesi si appresta a festeggiare in questo 2020 il 65° anno di età.

La Società del Presidente Togni , quest’anno spegnerà 65 candeline. Sono iniziati i preparativi ma ancora non trapela nulla dalla Società di Largo Grammercato. Luogo, data e modalita’ sono ancora top secret.

Il Fondatore , Don Roberto Vigo, ebbe una visione lungimirante. Quella di aver creato una società con una struttura che solo pochi avevano allora, con la filosofia che l’aggregazione non era solo in campo, ma anche fuori e quindi ci si ritrovava al ‘’Baretto’’ che non era nient altro che il ‘’Terzo Tempo’’ di oggi, dove i bimbi in tutta serenita’ ,tranquillita’ e sicurezza, attendevano i genitori o trascorrevano del tempo insieme prima di andare a casa.Il ’’BARETTO’’ il luogo dove si svolgevano le classiche ‘’Cene dell’Aurora’’. In estate, l’area diventava il centro dei Tornei estivi e della Festa del Prado.

Insomma era un punto fondamentale del quartiere, ma anche della città.

Una Società che ha ‘’sfornato’’ personaggi sportivi Nazionali e Internazionali come il Ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini, Sergio Paolinelli, i fratelli Bertarelli, ecc. ecc.

Non basteranno mai parole per ringraziare quello che Don Roberto Vigo creò.

La dirigenza dell’Aurora di oggi sta crescendo e sta pianificando il futuro per riportarla ai fasti del passato.

Nonostante oggi siamo a metà della stagione calcistica 2019-2020, in società si stanno già mettendo le basi per la nuova stagione calcistica 2020-2021 con importantissime novità che nei prossimi mesi saranno rese note.

È possibile seguire la società su fb Aurora Calcio Jesi sg, Instagram auroracalciojesi e all’indirizzo http//auroracalciojesi.simplesite.com/