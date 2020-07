Buon compleanno Fidapa, inaugurata la mostra a palazzo Bisaccioni | | Password Magazine

JESI – Buon compleanno Fidapa. Sono 15 anni di storia per la sezione jesina dell’associazione che, per l’occasione, ha allestito una mostra nelle Sale Museali di Palazzo Bisaccioni. Questa mattina, la cerimonia del taglio del nastro con la presidente Gianfranca Schiavoni e il vice sindaco Luca Butini, nel pieno rispetto delle normative anti covid. Ad assistere, oltreché rappresentanti dell’associazione, anche Laura Mazzanti, socia madrina che ha tenuto a battesimo la sezione jesina.

Tema della mostra i 15 anni di impegno delle donne per le donne, raccontato attraverso una sequenza di immagini fotografiche e multimediali, valorizzate dalla creatività della curatrice Natalia Panfoli e dal social media manager Matteo Baleani. Alle parete, il calendario annuale Fidapa, scandito per eventi e aree tematiche, in video un concentrato di valori d’ispirazione, la Fidapa anno dopo anno, le presidenti che hanno guidato l’associazione in questi 15 anni.

«Quando abbiamo fondato la nostra sezione non eravamo neanche 10 socie – sono le parole della presidente Schiavoni -. I principi cui ci ispiravamo erano e sono nobili. L’entusiasmo e la passione delle presidenti che si sono succedute negli anni hanno costruito la credibilità della nostra associazione. Ricordo la nostra missione, incoraggiare le donne a partecipare consapevoli alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli per la parità di diritti ancora esistenti».