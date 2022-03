Precipita con il deltaplano: trasportato in eliambulanza in ospedale | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Stava sorvolando il Monte Murano a bordo del suo deltaplano quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato al suolo. È successo nel pomeriggio di lunedì (14 marzo), poco dopo le 17. I soccorsi sono intervenuti tempestivi per recuperare il conducente, è atterrata anche l’eliambulanza. Sul posto, sono intervebuti sanitari della Croce Verde di Serra San Quirico e del Cai. L’uomo, di mezza età, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.