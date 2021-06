Cade da cavallo, giovane in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

JESI – Paura nel tardo pomeriggio di oggi in un circolo ippico cittadino, in via Piandelmedico. Una ragazza di 19 anni, intorno alle 19, è accidentalmente caduta da cavallo battendo la testa e perdendo leggermente conoscenza. Sul posto sono subito scattati i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza atterrata in un campo adiacente. La giovane è stata imbarcata a bordo di Icaro e trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per cure e accertamenti.