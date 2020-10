Cade e batte la testa in centro, finisce in ospedale. Secondo intervento sulle scale mobili | Password Magazine

JESI – Sanitari in azione questa mattina per soccorrere due persone anziane rimaste ferite a seguito di una caduta.

Un’ambulanza della Croce Verde di Jesi è intervenuta intorno le 10.30 lungo Corso Matteotti, in prossimità dell’arco Clementino: una donna di 74 anni è inciampata sul marciapiede, battendo la testa. Per lei, è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti. Lo stesso mezzo è stato richiamato poi in centro, intorno le 11.15, per un anziano di 84 anni caduto sulle scale mobili di via Nazario Sauro. Non ha riportato gravi lesioni ma l’anziano è stato comunque trasportato in ospedale per controlli.