Cade in un pozzo di 15 metri, salvato dai vigili del fuoco | Password Magazine

CUPRAMARITTIMA – Cade in un pozzo e riesce ad uscirne vivo grazie all’arrivo tempestivo dei soccorsi. L’episodio è accaduto questa mattina, in località Santi, nel Comune di Cupramarittima, in provincia di Ascoli Piceno. I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ha salvato un uomo caduto accidentalmente all’interno di un pozzo di 15 metri.

I pompieri sul posto hanno trovato l’uomo che, stremato a causa del permanere in acqua, era riuscito appena a trattenersi su un appiglio della parete del pozzo.

I vigili del fuoco hanno immediatamente allungato la scala italiana nel pozzo, ancorandola alla base di esso, e si sono calati raggiungendo l’uomo in forte stato di ipotermia. L’uomo è stato recuperato ad una profondità di 8 metri e consegnato ai sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia locale di Cupra Marittima e il personale sanitario del 118.