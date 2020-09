Cade intonaco dalla finestra, vigili del fuoco rimuovono parti pericolanti | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Garibaldi questa mattina per rimuovere le parti di intonaco e decoro vetuste che si stavano distaccando da una finestra al primo piano di un edificio, con conseguente rischio di caduta sulla pubblica via. La squadra dei pompieri hanno rimosso le parti pericolanti, mettendo la zona sottostante in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.