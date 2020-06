Cade un ramo sulla strada, rimosso albero pericolante | Password Magazine

CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11,40 circa a Chiaravalle in via strada Statale 76 al km. 72,300 per un albero pericolante. La Squadra del Distaccamento di Jesi, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, e con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona ha provveduto a tagliare l’albero dopo che un ramo era caduto improvvisamente mentre stava transitando un autocarro. Non si segnalano danni a persone. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per il controllo del traffico.