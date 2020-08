Calcio a 5, Campionato CSI: il CDC Moie sale in serie A1 | Password Magazine

MOIE – Era il 2018 quando nacque la squadra di calcio a 5 CDC Moie, acronimo inerente il torneo parrocchiale del centro giovanile Don Bosco. I fondatori, quattro ragazzi che hanno avuto la brillante idea di creare questa nuova società, accomunati dalla passione per questo sport. Non sono mancati sacrifici e momenti di difficoltà ma l’impegno e la serietà hanno ripagato questi volenterosi giovani. Hanno subito definito un organigramma dirigenziale con Matteo Pirro nella veste di allenatore e presidente, Marco Vici nella gestione dei social network, oltre ad essere con Marco Spuri, giocatore e dirigente, Mirko Santacroce allenatore dei portieri e Luca Ceccacci nel ruolo di direttore sportivo. Quest’anno è arrivata la tanto desiderata promozione in A1 nel campionato CSI, con il record di 14 vittorie su 14 partite, con 86 gol fatti e 35 subiti. Un risultato che ha destato meraviglia anche agli organi della federazione perché raramente una squadra riesce ad ottenere questi successi. Il risultato è stato festeggiato nel dopo gara insieme ai simpatizzanti-amici che solitamente seguono le partite. L’ingrediente importante – da sempre sottolineato dal team – è che sono praticamente tutti di Moie, si conoscono bene e sono amici anche nel dopo gara. Gli allenamenti vengono effettuati presso gli impianti sportivi del Parco M. Montessori, nei pressi della chiesa Cristo Redentore. Le partite casalinghe si sono svolte sin qui il sabato alle 15:00 nel Palasport Pompili di Castelplanio ma i ragazzi sperano di poterle disputare nel Palasport di Moie. Salvo impedimenti dovuti al Covid-19, il campionato di serie A1 inizierà il prossimo 10 ottobre. La filosofia di questi ragazzi rimarrà la stessa, tanta passione e voglia di divertirsi.

La squadra è composta da: Mirko Spadoni, portiere; Damiano Mendosa, portiere; Andrea Cesaroni, difensore; Stefano Di Gennaro, difensore; Marco Spuri, difensore; Federico Babbini, laterale; Simone Cardinaletti, laterale; Loris Carloni, laterale; Damiano Filippini, laterale; Samuele Masè, laterale; Gabriele Orazi, laterale; Lorenzo Pierella, laterale; Gabriele Priori, laterale; Samuele Brugiaferri, pivot; Riccardo Cascia, pivot; Marco Vici, pivot.

Coloro che intendono seguire la squadra moiarola, potranno farlo nelle pagine Facebook e Instagram CDC 2018.