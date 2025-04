Calcio a 5 serie D: Il CDC Moie sale in serie C 2 - Password Magazine

È bastato un pareggio al CDC Moie per ottenere la sua storica prima promozione in Serie C2. La formazione di mister Pirro, infatti, ha vinto il girone B di Serie D con un solo punto di vantaggio sulla Futsal Ottrano, pareggiando proprio con i filottranesi venerdì scorso 11 aprile all’ultima giornata per 4-4, con le doppiette di Ciciliani e Artibani davanti a quasi 400 spettatori in un Pala Galizia gremito in ogni ordine di posto.

Il CDC Moie chiude una stagione trionfale, al comando dalla prima all’ultima giornata, con 51 punti, frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, chiudendo con la miglior difesa del girone con solo 33 gol subiti (seconda miglior difesa dell’intera serie D in tutta la regione) e col secondo miglior attacco con 89 reti realizzate, con la particolarità di aver mandato a segno almeno una volta tutti i componenti della rosa, a parte i portieri. Sul podio dei migliori marcatori di squadra spiccano Alessandro Musa, con 14 reti segnate, seguito a 13 da Giacomodonato e a 12 da Ciciliani.

“Siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo storico – dichiara il presidente e capitano Marco Spuri -, la nostra prima promozione in C2!

7 anni fa eravamo solo un gruppo di amici che quasi per gioco disputava il primo campionato CSI, oggi ci siamo trovati ad esultare per un trionfo sognato a lungo davanti a ben 400 spettatori, un’enormità per un match di Serie D!

Una vittoria resa ancora più bella dalla forza e dalla qualità delle nostre avversarie che ci hanno obbligato a tenere ritmi altissimi per tutta la stagione e alle quali facciamo un grande in bocca al lupo per i playoff.

Un grazie doveroso ai nostri sponsor e ai nostri tifosi che ieri (venerdì 11 aprile n.d.r.) sono stati semplicemente meravigliosi, credo sia merito soprattutto loro se siamo riusciti a centrare l’impresa! Ora ci aspetta il titolo regionale, un altro obiettivo prestigioso a cui puntare per portare in alto il nome di Moie nelle Marche prima delle meritate vacanze”.

I protagonisti della promozione

La squadra, allenata da Matteo Pirro, è composta dai portieri Samuele Matteucci, Mirko Spadoni e Mattias Molinari e dai giocatori di movimento Marco Spuri (capitano e presidente), Riccardo Centamore, Elia Mazzarini, Marco e Alessandro Musa, Gabriele Priori, Matteo Artibani, Michael Rango, Francesco Piersigilli, Michele Ciciliani, Alessio Zitti, Jacopo Marasca, Leonardo Costantini, Gennaro Coppola, Marco Vicari e Valentino Giacomodonato.

Oltre a mister Pirro, lo staff tecnico è composto dal preparatore dei portieri Roberto Mingo, dal collaboratore Raffaele Castaldo e dai dirigenti Luca Ceccacci, Marco Vici e Andrea Cesaroni.

Nel triangolare per il titolo regionale i moiaroli sono stati inseriti nel girone con Alma Juventus Fano e Ankon Nova Marmi e nella prima giornata del 2 maggio osserverà il turno di riposo. La prima classificata del girone si qualificherà per la finalissima del 23 maggio.