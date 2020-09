«Cambio vertice in Regione, ora riorganizzare la Sanità» | Password Magazine

JESI – «La recente tornata elettorale ha fatto registrare un vento nuovo nella politica regionale. Ci auguriamo che il cambiamento di casacca dei vertici regionali possa finalmente dare una svolta importante alla nostra Sanità mettendo mano ad una Riorganizzazione territoriale che metta al centro il cittadino e in particolare quello più disagiato».

A parlare è Pasquale Liguori, coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato: «Auspichiamo che chi prenderà le redini dell’assessorato alla Salute non faccia mai mancare dialogo e ascolto con le associazioni dei malati. Ci sentiamo infine di fare un appello alla continuità al nuovo presidente di regione affinché premi con una riconferma la direttrice dell’Asur Marche Dr. Storti che ha dimostrato competenza e volontà di risolvere i problemi, in controtendenza con quanto fatto dai suoi predecessori».