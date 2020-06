Camerata Picena, inaugurazione del nuovo sgambatoio | Password Magazine

CAMERATA PICENA – Taglio del nastro oggi alle 18 per il nuovo sgambatoio di Camerata Picena. Un’area di circa 1500 metri quadrati ricavata all’interno del parco Wojtyla e strategicamente posizionata tra il capoluogo e la frazione Piane. L’impianto, dotato anche di panchine e acqua potabile, sarà per metà a disposizione dei cani di piccola taglia, mentre la restante parte sarà riservata agli animali più grandi. «Quello della realizzazione dello sgambatoio è stato un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza durante la campagna elettorale e che abbiamo voluto mantenere – fa sapere il sindaco Davide Fiorini -. Nel nostro Comune, quasi una famiglia su due possiede un amico a quattro zampe e quella di disporre di un’area protetta per consentire agli animali di muoversi in libertà era diventata un’esigenza molto sentita. La zona di sgambamento sarà anche uno spazio di aggregazione per i proprietari dei cani, ai quali è richiesto il rispetto di alcune semplici regole per il buon mantenimento dell’area».