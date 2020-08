Camerata, volpi fanno capolino nelle case. Timori per l'attività venatoria | Password Magazine

CAMERATA PICENA – A Camerata Picena fauna selvatica e residenti convivono in armonia nei quartieri più esposti alle campagne. Daini, lepri, fagiani ma anche scoiattoli, cinghiali e non solo. Nella zona del Cassero, le volpi fanno addirittura capolino nelle case, senza mostrare alcuna paura per l’uomo.

Un po’ di preoccupazione è stata avvertita nei giorni scorsi per l’avvistamento di lupi: tre esemplari che, in pieno giorno, sono passati vicinissimi alle case dirigendosi al boschetto. In contrada Molino, hanno anche sbranato una capra. Nonostante i timori, gli abitanti del luogo hanno contestato la recente sparizione dei divieti di caccia sostituiti con i cartelli per la libera attività venatoria nell’area boschiva che dal Cassero si estende fino a Polverigi: «Dopo ben 12 anni hanno tolto le tabelle dalla riserva, senza che nessuno desse un minimo di comunicazione o preavviso alla cittadinanza» sono le parole di un cittadino indignato.