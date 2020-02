JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio che ha interessato il camino di un’abitazione, in via Esino. La squadra dei pompieri del Distaccamento jesino è intervenuta con due mezzi sul posto, ha spento le fiamme e successivamente messo in sicurezza tutta la condotta. Non si lamentano danni a persona e alla struttura dell’abitazione, solo tanto fumo e fuliggine in casa.