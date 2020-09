Camion colmo di rifiuti sorpreso a scaricare all'isola ecologica, due denunce | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA (CASTELFERRETTI) – Nei giorni scorsi i militari della Tenenza di Falconara sono intervenuti, con il supporto dei Carabinieri della Stazione Forestale di Ancona, in località Castelferretti, sorprendendo, presso l’isola ecologica di via Guglielmo Marconi, gestita da Marche Multiservizi, due soggetti – già noti per altri reati – colti nel tentativo di scaricare un autocarro da 35 tonnellate, colmo di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non accertabile, composti da legname, plastica, carta ed imballaggi vari.

I militari intervenuti sin da subito accertavano che i due soggetti erano sprovvisti di ogni documentazione necessaria per il trasporto e che il mezzo non era stato iscritto all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali, pertanto hanno provveduto a denunciare i responsabili per Attività di Gestione di Rifiuti Non Autorizzata in Concorso, unitamente al sequestro penale del mezzo utilizzato per il trasporto illecito.

Ora i due soggetti rischiano la confisca del veicolo e pene che vanno dall’ammenda di 26.000 euro all’arresto fino ad un anno.

Sale l’attenzione dei militari dell’Arma, soprattutto in seguito ad alcuni recenti episodi di abbandono di rifiuti ingombranti e materiali provenienti da piccole lavorazioni edili, verificatisi presso i contenitori dei rifiuti solidi urbani di via Flaminia, in località Villanova.