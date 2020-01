JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15.45 circa a Jesi sulla Sp 362 al Km 2,5, in via Minonna, per l’incendio di un camion.

Il mezzo pesante stava procedendo in discesa in direzione Jesi.

Sul posto si sono recate due squadre dei pompieri, con due autobotti a supporto, che hanno spento l’incendio limitando i danni alla motrice.

Non si segnalano persone coinvolte.