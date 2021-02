Camionista al volante senza scheda e con alcolici a bordo, rifiuta il test: denunciato | Password Magazine

ANCONA – Nella serata di ieri nell’ambito dei controlli già pianificati ai veicoli adibiti al trasporto merci il personale impegnato nel pattugliamento del territorio ha fermato e controllato un autotrasportatore che guidava senza che fosse registrata l’attività di guida perché non aveva inserita nell’apparecchio tachigrafico la relativa scheda. All’interno della cabina di guida il personale ha rinvenuto una quantità di bottiglie di superalcoolici e intimava al conducente di sottoporsi al test ricevendone di contro atteggiamenti dilatori e ostruzionistici per cui la persona è stato denunciata per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento. Lo stesso conducente è stato quindi sanzionato con oltre mille euro di verbale e con il ritiro della patente di guida oltre a vedersi applicato il sequestro del veicolo e il fermo amministrativo dello stesso. Con la sentenza di condanna il giudice ha disposto la confisca del veicolo sequestrato. La condanna per il reato contestato ai conducenti professionali è altresì nella legislazione giuslavoristica italiana motivo di licenziamento per giusta causa.

La Polizia Stradale di Ancona informa che a partire da lunedì 8 febbraio saranno eseguiti una serie di controlli straordinari presso i caselli autostradali e lungo le principali arterie provinciali per verificare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria del trasporto di merci e viaggiatori.