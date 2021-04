Campagna promozionale turistica 2021: primo ciak per il Ct Mancini | Password Magazine

JESI – Primo ciak questa mattina per la campagna promozionale turistica 2021 delle Marche. Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, testimonial d’eccezione della regione, dopo aver registrato ieri gli spot audio nella sede di Palazzo Raffaello, oggi insieme alla troupe, ha cominciato le riprese in giro per le Marche, facendo tappa a Jesi, sua città natale, e in altre località come le Grotte di Frasassi.

Domani giovedì 15 aprile alle ore 14.00, come già annunciato, il CT Mancini insieme al presidente Francesco Acquaroli e al presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini parteciperà ad una conferenza stampa per presentare il progetto e le iniziative nei dettagli.