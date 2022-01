Campar vaccinale alla Caterpillar: 160 dosi somministrate a dipendenti e familiari | Password Magazine

JESI – Sono 160 le dosi di vaccino somministrate nel pomeriggio di ieri al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Caterpillar Jesi. Come era già stato annunciato durante il brindisi di fine anno, davanti ai cancelli dello stabilimento, la Croce Rossa si è adoperata affinché dipendenti dello stabilimento jesino e familiari potessero ricevere le dosi.

Iniziative a sostegno dei lavoratori anche per il 6 Gennaio, giorno della Befana: l’associazione Antidegrado di Ancona alle 11 porterà i dolciumi per i bambini dei lavoratori. “Gesti di solidarietà che ci danno la forza di continuare la nostra lotta in difesa del posto di lavoro – si legge sulla pagina social del gruppo dei lavoratori in protesta –

Ringraziamo anche tutti i comuni cittadini che ogni giorno ci supportano durante le giornate di presidio”.

Sempre il 6 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della pace promossa dalla Consulta per la pace del Comune di Jesi, alle ore 17, al presidio di via Roncaglia, davanti allo stabilimento si parlerà di L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro? Interverranno i rappresentanti dei sindacati territoriali e della RSU interna Caterpillar. Prevista anche la lettura di alcuni estratti del libro “la Simeide” da parte di Tullio Bugari e Arci Voce.