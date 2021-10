Camper attrezzato per le vaccinazioni a Moie, buone le adesioni | Password Magazine

MOIE – Sono state 147 le persone che hanno ricevuto il vaccino dai medici e dal personale sanitario dell’Asur Marche nella giornata del 19 ottobre a Moie, in piazza Kennedy, nello spazio allestito dal comune di Maiolati Spontini e dalla protezione civile. L’Asur Marche, area Vasta 2, ha scelto la data di ieri (19 ottobre) per la sosta del camper attrezzato per le vaccinazioni, scelta per la concomitanza del mercato settimanale del martedì e quindi con una maggiore affluenza di persone. Era anche la prima data utile per la seconda dose per chi aveva ricevuto la prima il 28 settembre al centro straordinario presso il locale comunale di via Carducci.

Il comune di Maiolati Spontini ringrazia i medici vaccinatori Lanfranco Vennarucci e Matteo Calcatelli, gli infermieri Salvatore Viscio e Jonathan Fileni e l’assistente sanitaria Francesca Caprara dell’Asur Marche e l’assistente logistico della Croce Rossa di Jesi Alessandro Chiodi. Il direttore del distretto sanitario di Jesi Corrado Ceci e l’infermiera Marcella Coppa hanno collaborato per la riuscita della giornata che si è svolta nel modo migliore, anche grazie al sole e alla temperatura mite che hanno facilitato le presenze.

Il sindaco Tiziano Consoli, l’assessora ai Servizi sociali Beatrice Testadiferro e il vicesindaco Mario Pastori esprimono inoltre la loro gratitudine ai volontari e volontarie della protezione civile comunale che, con il coordinatore Marco Conti, si sono messi a disposizione per la giornata contribuendo a preparare gli spazi e all’accoglienza delle persone e ringraziano la presidente della Croce Rossa di Castelplanio Giuliana Chiorrini e i volontari che hanno allestito la postazione di soccorso ed hanno garantito la presenza per tutta la giornata.