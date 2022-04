Cane cade in un pozzo di 15 metri, salvato dai vigili del fuoco | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona, in località Massignano per recuperare un cane che è caduto dentro un pozzo di circa 15 metri di altezza con all’interno circa 5 metri d’acqua. La squadra di Ancona in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori ha provveduto a recuperarlo mediante tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpine Fluviali) e dopo essersi accertati dello stato di buona salute dell’animale, lo hanno riconsegnato ai proprietari che stavano aspettando lì sul posto.