Canti alla luna sulle mura storiche: la voce del tenore Corinaldesi con il "Duo Spaghi" | Password Magazine

JESI – Un canto alla luna per risollevare gli animi in questo periodo difficile. La voce di Franco Corinaldesi, accompagnata dal Duo Spaghi, con Michele Bramucci alla chitarra, e Giuliano Pietroni al mandolino, risuona dalle mura del centro storico per alleggerire e riscaldare gli animi in questo periodo difficile. La musica per distrarre, per allontanare i pensieri dalla pandemia, per valorizzare i luoghi di vita. Già a San Valentino e a Capodanno per la Disfida di San Silvestro, il tenore jesino – del quartiere San Pietro per essere precisi (!) – aveva dato prova del suo talento per amore della città.

Nei video girati da Patrizia Duca (che ringraziamo anche per la foto in primo piano), Corinaldesi e Duo Spaghi si esibiscono in Luna Rossa (qui il video) e Marechiare (sulle stories Instagram @PasswordMagazine). Dietro la luna, la cornice il bel centro storico di Jesi.