Capodanno, il Questore Cracovia: «Gustatevi il divertimento, ma siate prudenti»

ANCONA – Anche quest’anno, in concomitanza con le festività natalizie, la Polizia di Stato ha intrapreso numerose iniziative sia per la prevenzione e repressione dei reati, che per la prevenzione sull’utilizzo del cosi detti “botti” di fine d’anno.

Al fine di prevenire al massimo gli incidenti di capodanno, la Questura di Ancona, in collaborazione con il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, ha realizzato un breve video di cui al seguente link

https://we.tl/t-gpHxcj4hv5

il Questore di Ancona, Claudio Cracovia, consiglia:

«Gustatevi il divertimento, ma siate prudenti perché lo svago non ha nulla a che vedere con l’uso eccessivo di bevande alcoliche né con lo sballo.

Certe bravate possono mettere a repentaglio la vostra incolumità. In questo periodo infatti, presi dall’allegria e della frenesia dei festeggiamenti, alcuni possono abbassare il livello di attenzione, rischiando di mettersi in pericolo a causa di qualche brindisi di troppo o di un veglione sfrenato trascorso in discoteca.

Raccomando quindi la massima cautela anche nell’uso dei fuochi pirici che devono essere utilizzati nel rispetto delle norme di legge, ricordando di non accenderli mai in luoghi chiusi, un fatto che oltretutto costituisce un illecito.

Eseguiremo dei controlli soprattutto per verificare il rispetto della normativa da parte delle rivendite, specie sul rispetto del divieto di vendita ai minori e dell’omologazione Cee.

Noi ci saremo, abbiamo già incrementato i servizi sul territorio, ma saremo presenti anche con dispositivi più articolati nelle notti più sensibili di queste festività»