Capriolo avvistato in via Gallodoro, l'allarme sul web: «Scappato dal Vallato» | Password Magazine

JESI – Un capriolo è stato avvistato oggi aggirarsi tra via Gallodoro e via Asiago. È stato visto mentre vagava al parcheggio della Coop, poi dietro il centro commerciale e infine in via Asiago.

Alcuni cittadini hanno informato le forze dell’ordine che hanno avviato poi le ricerche

Potrebbe trattarsi del capriolo del Parco del Vallato (nella foto in primo piano, d’archivio), fuggito a causa di fori alla rete di protezione.

Così dice un avviso che sta circolando sul web:

«Il capriolo del Parco del Vallato è fuggito! – si legge -. Si aggira dalle parti di via Asiago e rischia di morire investito o di infarto per la paura.

STATE ATTENTI e non lo investite, non lo rincorrete e PASSATE VOCE! Casomai avvertite i vigili urbani che sono al corrente; anche la polizia provinciale e i forestali sono stati informati.

Un buontempone (forse in compagnia) ha fatto dei buchi nella recinzione e il capriolo ci si è infilato.

Forse è stato fatto apposta; forse no, ma di balordi in giro ce ne sono a iosa.

Speriamo che arrivi sano e salvo verso il fiume, verso la sua casa naturale».

Che si tratti del famoso capriolo del Vallato, mascotte del parco cui molto cittadini sono affezionati, oppure no è comunque bene in strada prestare un pizzico di attenzione in più.