Carabinieri, controlli a tappeto sul territorio: sanzioni per sette cittadini

JESI – Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Jesi su tutti i comuni della Vallesina, in rispetto dei decreti governativi sul contenimento del contagio da covid-19. Negli ultimi tre giorni sono stati eseguiti accertamenti, interessando in particolare i cittadini che percorrevano particolari tratti stradali tra cui, Chiaravalle, Monte San Vito e questa mattina tra Moie e Castelplanio. Nell’arco di 1 ora e mezza circa sono state controllate almeno 100 auto e le rispettive autodichiarazioni. Sono stati sanzionati oltre 7 cittadini per inosservanza della normativa. L’attività dei militari dell’Arma continua poi in ufficio dove sono state verificate tutte le motivazioni addotte dai cittadini, al fine di accertare che abbiano dichiarato il vero. I controlli continueranno per tutte le fasce orarie del giorno e della notte, aggiungendosi ai controlli agli esercizi commerciali e agli avventori degli stessi per garantire le misure di contenimento. Lo sforzo ed il rischio dei militari dell’Arma, che ogni giorno entrano in contatto con centinaia di persone, è devoluto a far diminuire i contagi e conseguentemente le vittime.