Carabinieri, controlli nel week end: tre denunce e cinque sanzioni | Password Magazine

ANCONA – Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Ancona sono stati impegnati in numerosi controlli del territorio finalizzati da un lato a garantire l’osservanza delle norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19, dall’altra alla prevenzione dei reati in genere.

Le 47 pattuglie dispiegate hanno proceduto a controllare oltre 240 soggetti, 120 veicoli e 80 documenti, talvolta riscontrando irregolarità e denunciando in stato di libertà 3 persone, di età compresa tra i 25 e i 54 anni.

Il primo episodio si è verificato in zona Tavernelle: gli uomini dell’arma hanno proceduto al controllo di una 25enne di origini peruviane, sorpresa ad insultare i passanti sulla pubblica via in stato di evidente ebbrezza alcolica. Fermata dai militari, la donna tuttavia si è rifiutata di fornire le proprie generalità ai militari. Per lei è scattata così la denuncia: è stata inoltre sanzionata per ubriachezza molesta e inosservanza delle disposizioni anticontagio, essendo pure sprovvista di mascherina facciale.

E ancora una volta l’alcol ha giocato un brutto scherzo ad un automobilista: un 29enne è stato infatti denunciato dai militari del NORM per essere stato sorpreso alla guida della propria Mercedes lungo la SP1 del Conero sebbene avesse un tasso alcolemico pari a 0.94 g/l. Inevitabile è scattato anche il ritiro della patente.

A Collemarino, inoltre, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 54enne algerino, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: l’uomo, senza fissa dimora, avrebbe omesso di presentarsi ai competenti uffici di polizia per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Da ultimo, sono state elevate 4 sanzioni amministrative ad altrettanti giovani del posto, sorpresi a circolare in orario notturno in assenza di cause di giustificazione.