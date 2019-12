Carabinieri in uniforme speciale incontrano i cittadini anche a Natale

JESI – Una pattuglia a piedi in uniforme speciale incontra i cittadini per le vie del centro. È proseguita anche durante i pomeriggi della Vigilia e Natale l’iniziativa dei Carabinieri della Compagnia di Jesi pensata per dare un segno di presenza e vicinanza alle famiglie che in questi giorni visitano il cuore cittadino.

L’iniziativa, lanciata l’8 dicembre, è volta appunto ad aumentare la prossimità con il cittadino. Molti giovani e bambini hanno gradito fotografarsi vicino ai carabinieri, gesto che manifesta affetto e stima della popolazione all’istituzione.