Carabinieri, un altro arresto per droga: giovane pizzicato al parco con l'eroina | Password Magazine

JESI – I Carabinieri della dipendente Aliquota Radiomobile hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di sostanza stupefacente. Nella tarda mattinata di oggi, nell’ambito dei mirati controlli preventivi per il contrasto della detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio, i militari hanno individuato due uomini sulla trentina, entrambi stranieri, nei pressi di via Zannoni ove insistono i giardini del Parco del Vallato.

Dal controllo è emerso che uno di loro era in possesso di circa 8 dosi di eroina (poco meno di 2 grammi) e 100 euro di denaro contante, presumibilmente provento di spaccio. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato invano di disfarsi dello stupefacente: i carabinieri lo hanno arrestato, sequestrando la droga e il denaro. L’altro ragazzo, invece, sarà segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale di droghe poiché occultava indosso una dose di hashish di piccolissimo taglio. Continueranno i controlli preventivi dei carabinieri che in questi giorni stanno setacciando le aree di verde pubblico, come i giardini pubblici degli Orti Pace, portando già a un arresto e a diverse segnalazioni.