Carabinieri, week end di controlli: 11 sanzioni per violazione norme covid | Password Magazine

JESI – Week-end di intensi controlli ad opera della Compagnia Carabinieri di Jesi, per la verifica del rispetto delle prescrizioni governative in materia di Covid-19.

Complessivamente, durante il fine settimana, sono state controllate circa 200 persone e 150 autoveicoli, oltre a 27 esercizi commerciali. I carabinieri hanno sanzionato 11 persone per violazione dei decreti.

L’impegno dei militari nell’effettuare controlli proseguirà anche durante le prossime settimane.