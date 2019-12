Carambola in via Setificio, auto si ribalta. Travolto anche pedone

JESI – Incidente in via Setificio, il bilancio è di due feriti. La carambola è avvenuta intorno alle 14.15: un’auto si è scontrata contro un altro veicolo in sosta per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Nell’impatto, la macchina parcheggiata ha urtato anche un pedone, straniero, fratturandogli il femore.

Illesa la conducente, una donna di 56 anni di Jesi, che è uscita dal veicolo con l’aiuto dei passanti. Sul posto è arrivata l’automedica insieme alla Croce Verde di Jesi e un’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. Sia il ferito che la conducente sono stati trasportati al Carlo Urbani di Jesi in codice giallo. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco. La strada è stata per un tratto chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.