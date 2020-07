Carambola tra auto a Belvedere, cinque mezzi coinvolti | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Cinque auto sono rimaste coinvolte in un incidente nel tardo pomeriggio di ieri in località Fornace, nel territorio di Belvedere Ostrense. Prima uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una Clio, poi un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre auto. Nell’impatto, la Clio è schizzata in un campo adiacente la sede stradale.

Per fortuna, non ci sarebbero stati feriti gravi. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi, oltre che i soccorsi stradali di Vallesina Autoservizi e Donzelli Group che hanno liberato la carreggiata e trasportato via i mezzi incidentati.