«Carenza medici, così il Pronto soccorso rischia di bloccare gli accessi» | Password Magazine

JESI- «In questo ultimo mese ci stanno pervenendo numerose segnalazioni di parenti di anziani novantenni che arrivano al Pronto Soccorso per varie patologie non covid e che, purtroppo per loro vi restano anche per cinque giorni, se tutto va bene, peraltro su letti/barella non certo confortevoli».

È questo l’allarme lanciato dal Tribunale dei Diritti del Malato di Jesi, coordinato da Pasquale Liguori, che tuttavia non vuole colpevolizzare il personale del Pronto Soccorso, ma chiede a gran voce un intervento delle amministrazioni comunale e regionale.

«Tutto ciò, non certo per colpa degli operatori del PS, che non trovano disponibilità di posti letto nei reparti; la situazione peggiore è per la UO di Medicina che fa registrare una disponibilità di meno 10 letti in quanto ancora oggi alcuni medici del reparto devono sopperire alle carenze di organico di Cingoli» evidenzia Liguori.

Un problema, quello della carenza di organico al Pronto soccorso di Jesi, che per il TDM rischia di essere una bomba ad orologeria, visto l’arrivare della stagione fredda e il conseguente aumento di accessi.

«La situazione al Pronto Soccorso, con sei medici in meno, si sta facendo davvero pesante e insostenibile, con il rischio che, a ridosso della stagione invernale, con un aumento degli accessi , la struttura si vedrà costretta a bloccare gli ingressi in quanto non avrà più dove mettere i paziente, dovendo peraltro garantire un sicuro distanziamento tra i ricoverati».

Da qui il duro appello agli organismi competenti ad agire in fretta, dialogando per evitare situazioni insostenibili.

«Ci chiediamo cosa aspetta Asur a ripristinare l’organico del PS? Sono mesi che sollecitiamo la Regione ad intervenire. Basta poi a questa assurdità che, con gli organici ridotti che abbiamo, dobbiamo pure fronteggiare a carenze di altre strutture. In tutta questa preoccupante situazione registriamo il “silenzio assordante” di tutta l’amministrazione comunale, con in cima Sindaco e Assessore, che tacciono irresponsabilmente di fronte a questo rischio concreto di non potere più ricoverare ns concittadini nel Pronto Soccorso di Jesi».

Inoltre Liguori ha comunicato di aver chiarito con la Direzione del Pronto Soccorso che i parenti dei pazienti ricoverati devono avere la possibilità di essere visitati dai propri familiari: «La disposizione prevede una visita per non più di mezz’ora al giorno, una persona per volta, ovviamente solo quelli muniti di green pass».