"Carità Celeste" completata l'opera dei Technicalz al Pronto Soccorso del Carlo Urbani | Password Magazine

JESI – E’ completo il lavoro degli street artist dil’opera d’arte realizzata sulla parete esterna dell’edificio che ospita il Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Urbani. Dopo aver realizzato la Clio nel quartiere San Giuseppe e il murales del Man Cave, il talentuoso trio composto dasi è di nuovo riunito sulle impalcature per regalare alla città undi speranza.

Così Federico Zenobi sui suoi canali social: ” “Carità Celeste – Il Principio fondamentale della Medicina è l’Amore”. Abbiamo deciso di donare quest’opera all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, come segno di riconoscenza e stima, per il lavoro che fanno ogni giorno. Grazie a tutti i medici, infermieri, tecnici, e a tutto il personale sanitario. Un ringraziamento particolare alla Direzione Sanitaria, e agli sponsor che ci hanno supportato per la realizzazione dell’opera: