«Carlo Urbani, l'area chirurgica è sicura e covid free» | Password Magazine

JESI – «Il percorso di tutta l’area chirurgica dell’ospedale Carlo Urbani è pulito e Covid free». Così rassicura il dott. Roberto Campagnacci, direttore del reparto di Chirurgia del Carlo Urbani, a «a seguito del caotico succedersi di notizie» spesso «fuorvianti».

«L’attività chirurgica programmata e urgente procede regolarmente – precisa il primario – I controlli e la sorveglianza circa le regole igienico sanitarie sono costanti e serrati. In altre parole la situazione è del tutto sotto controllo. E’ altrettanto implicito che noi stessi saremo i primi a fare in modo che gli utenti non corrano pericoli in caso di non arginabile salita della curva pandemica e dei malati da assistere. Questo al momento non è. E per ogni dubbio siamo raggiungibili telefonicamente e via mail (utilizzate la nostra carta dei servizi sul sito asur). Raccomando infine a tutti voi alcune cautele base che possono fare la differenza: mascherina, distanziamento, responsabilità».