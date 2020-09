«Carlo Urbani ospedale covid in caso di forte emergenza» | Password Magazine

JESI – Ospedale di Jesi potrebbe tornare covid in caso di pandemia. Lo afferma un documento d’Area Vasta che il Tribunale per i Diritti del Malato nei giorni scorsi ha ritrovato nella propria cassetta delle lettere. «Un fascicolo che è stato inviato non sappiamo da chi a tutti i primari e alle direzioni ospedaliere e – fa sapere il coordinatore Pasquale Liguori – contiene un’integrazione al PEIMAF, ovvero il piano emergenza in caso di maxi affluenza feriti, in caso di seconda ondata pandemica».

Ad illustrare il documento alla stampa proprio il coordinatore del TDM insieme al Franco Iantosca, presidente del Comitato di difesa Ospedale Carlo Urbani: «Secondo quanto riporta questo documento, il Carlo Urbani diventerà ospedale covid secondo un effetto a cascata – spiega Liguori -. Quando i malati avranno intasato gli ospedali di Fermo, Pesaro e Torrette, in seconda battuta sarà messo a disposizione Jesi e solo in ultima fascia Senigallia».

Liguori e Iantosca si dicono preoccupati: «Il piano non parla di ampliamento del Pronto soccorso ma di un ritorno al tendone pre-triage per i pazienti non covid, mentre i positivi saranno isolati all’interno – spiegano -. Poi a seconda dello scenario, in caso di un basso o alto numero di contagiati, saranno individuate le aree dell’ospedale interessate: nell’eventualità di un massiccio arrivo di pazienti positivi tutti e cinque livelli saranno covid, con trasferimento dei ricoverati non covid in altre strutture free. Infine, in caso di emergenza si potrebbe valutare l’ipotesi di convertire anche la sala operatoria in Recovery Room». C’è poi la questione del personale: «Non si parla di acquisizione di nuove risorse se non in casi circoscritti – spiega Liguori -. Dunque se ci sarà una seconda ondata sarà chiamato ad intervenire lo stesso staff di medici, infermieri e operatori che hanno già dato il massimo nella prima emergenza: personale che non ha ricevuto nessun premio economico e che, saputo di questo piano, è andato su tutte le furie. Qualcuno pensa anche di darsi alla fuga e di cercare impiego in altre strutture».

TDM e Comitato chiedono risposte: «Che ruolo ha in tutto questo il Covid Center di Civitanova Marche che, seppur ridotto nel numero dei posti letto, può ospitare fino a 84 pazienti? E’ in previsione di questa seconda ondata che Reumatologia ha posti letto inattivi e il Day Surgery non è stato ripristinato?». Poi un appello al sindaco e all’assessore alla Sanità: «Cosa ne pensa l’Amministrazione comunale di questo PEIMAF? Ne era a conoscenza?».