Carmela Pace di UNICEF Italia a Montecarotto per il premio nazionale alla scuola media | Password Magazine

MONTECAROTTO – Per l’ 8 marzo 2022 studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado “Gallo Galli” di Montecarotto hanno accolto al teatro comunale la presidente di Unicef Italia Carmela Pace in occasione della premiazione del concorso “CONVENZIONE 30: a te la parola”.

Un premio volto a far conoscere la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a far riflettere i minori sulla condizione dei ragazzi di oggi, per ascoltare la loro opinione e le diverse forme di negazione, esclusione e discriminazione in Italia e nel mondo.

La giornata è stata co-organizzata dal Comune di Montecarotto con la presidente del Comitato Unicef Marche Mirella Mazzarini e la presidente del Comitato Unicef provinciale di Ancona Paola Guidi, alla presenza della dirigente scolastica Maria Finizia Felaco, il sindaco Giuseppe Paoloni e il segretario comunale Lorella Orsillo.

«A voi, alla scuola Galli classe IIIC – ha detto la presidente di Unicef Italia Carmela Pace – il ringraziamento per la partecipazione al concorso in occasione del trentennale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell‘assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu)».

«Ho voluto che questa premiazione avvenisse con un foglio di papiro per evidenziare l’importanza dell’artigianato delle Marche e del nostro Paese. La cultura è potere, non sono potere le armi, è potere la cultura». Durante la giornata non sono mancati interventi e richiami alla solidarietà al popolo ucraino.

Nella seconda parte della mattinata è avvenuto il rinnovo del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, che hanno ricordato i diversi progetti realizzati in collaborazione con Unicef nel corso degli anni.

Nel pomeriggio, alla presenza dei sindaci della provincia, delle associazioni di Montecarotto la consegna di 11 Pigotte, da parte della presidente Carmela Pace, realizzate dal gruppo Unicef di Jesi, come scelta dell’Amministrazione comunale di Montecarotto di donare, come simbolo e testimonianza di solidarietà, una Pigotta ai genitori dei bambi nati nel 2021, la consegna di attestati di ringraziamento alle “Pigottare”, per la loro dedizione nel lavorare con creatività e impegno. Successivamente sono intervenute le volontarie del gruppo YOUNICEF di Jesi.

In conclusione, la presidente UNICEF Italia Carmela Pace ha firmato con i sindaci presenti, le copie della Convenzione dei diritti dei Bambini e Ragazzi, ufficializzando l’impegno delle amministrazioni in questo senso.