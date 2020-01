Carrefour Market al centro Arcobaleno, gran festa per l’inaugurazione

JESI – L’IperSimply del centro Arcobaleno è diventato ufficialmente Carrefour Market. Al via oggi quattro giornate di festa con degustazioni di prodotti, taglio della torta e brindisi con personale e dirigenti, insieme alla presenza straordinaria della mascotte e carretto di zucchero filato. Domani ci sarà anche il carretto delle crepes mentre sabato e domenica oltre alle degustazioni, crepes e pop corn ci saranno anche i truccabimbi per i più piccoli.

Il passaggio al nuovo marchio è scattato all’inizio dell’anno, la nuova insegna è ufficialmente arrivata pochi giorni fa.

Una nuova avventura dunque a piazzale Anna Ciabotti per i gestori, pronti a raccogliere la sfida.

Il Gruppo Carrefour, primo distributore in Europa e secondo nel Mondo, opera in Italia con 1.074 punti vendita suddivisi in 50 Ipermercati Carrefour, 406 Supermercati Carrefour Market, 602 punti vendita di prossimità Carrefour Express, 13 Cash and Carry Docks Market e GrossIper e 3 punti vendita Supeco.