«Casa della salute a Jesi, progetto con non poche criticità». | Password Magazine

JESI – «Se l’Assessore avesse voluto premiare , cosi come ha detto, il Carlo Urbani per ‘l’efficienza straordinaria’ dimostrata durante la pandemia, si sarebbe dato da fare subito per far fronte alla carenza di personale che sta affliggendo da tempo i reparti del ns ospedale in modo tale da consentire anche agli operatori sanitari stremati per i turni massacranti a cui sono stati sottoposti di fare riposi e ferie». Così Pasquale Liguori, coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato, in seguito alla conferenza stampa di presentazione della Regione del progetto derivante dai fondi del PNRR per la realizzazione a Jesi di un Ospedale e Casa della Comunità. «Se avesse voluto davvero premiare il Carlo Urbani – riprende Liguori – avrebbe inserito nel progetto PNRR anche Jesi tra le realizzazioni di nuove strutture per l’emergenza, come ha fatto per Senigallia e Fabriano, vista la situazione in cui versa il PS per organico e spazi».

Liguori poi sul progetto: «Intanto sono anni che i cittadini di Jesi aspettano una Casa della Salute (stessa cosa della Casa della Comunità) promessa già dai precedenti amministratori regionali e mai realizzata. Ricordiamo che la Casa della Salute funziona ormai da molti anni in altre Regioni (Toscana, Emilia Romagna ecc.) cosa che ha permesso di gestire con più efficienza la pandemia con meno problemi per i pazienti. Veniamo poi alla criticità maggiore del progetto: i cittadini devono sapere che non sono previste assunzioni di personale da destinare all’Ospedale ed alla Casa della comunità se non, forse, a partire dal 2027 per cui, per tutto il periodo di operatività del Recovery found esse non saranno attivate. E se, come riteniamo, la Regione pensa di utilizzare per queste strutture l’attuale personale del Distretto Sanitario, si sbaglia di grosso, esso non è assolutamente sufficiente né formato per questo tipo di attività. Peraltro anche dal 2027 il finanziamento del personale rimane molto incerto perché al momento non c’è copertura finanziaria .Ultimo aspetto. ma non meno importante, è quello che, per garantire il funzionamento della Casa di Comunità è assolutamente necessaria l’adesione massiccia al progetto dei medici di medicina generale, altrimenti è destinato a fallire. E noi cittadini ci ricordiamo molto bene quali difficoltà ci sono state per coinvolgere i medici di medicina generale per attività molto meno onerose al livello economico ( vedi prenotazioni prestazioni sanitare, vaccini)».