Casa delle Donne:  «Lockdown ha inasprito dinamiche di violenza, richieste in crescita». | Password Magazine

JESI – Quarantaquattro richieste di aiuto in più, dal lockdown ad oggi. Questi i numeri dello Sportello antiviolenza di Jesi, gestito da Casa delle Donne, che in occasione della Giornata mondiale contro la violenza lancia un allarme: «Il virus ha inasprito le dinamiche di violenza, la casa non sempre rappresenta per tutti un luogo sicuro».

Lo dice Paola Moreschi, in riferimento anche alle limitazioni agli spostamenti imposti dagli ultimi Dpcm del Governo: «Imposizioni, come il lockdown, hanno purtroppo amplificato condizioni di solitudine già esistenti – afferma la presidente -. L’isolamento è infatti terreno fertile per la violenza». Lo dimostra il boom di richieste d’aiuto arrivate allo sportello durante il 2020: «Dall’inizio della prima ondata pandemica ad oggi sono arrivati 44 nuovi contatti in più, casi che si sono aggiunti ai percorsi che già stavamo seguendo – spiega la Moreschi -. Le donne hanno inventato delle strategie per contattarci, manifestando il loro bisogno di sottrarsi ai soprusi».

La violenza si è inasprita in tutte le sue forme: «Da quella psicologica esercitata dal partner con insulti e offese a quella fisica e sessuale fino allo stalking, scatenato dal desiderio di ipercontrollo – aggiunge la presidente -. In questa seconda ondata, Casa delle Donne vuole diventare ancora più forte, affinché tutte capiscano che la violenza non è un destino». A luglio, l’associazione ha istituito lo sportello «Cor Urat», uno spazio di ascolto psico-sociale fisico e virtuale pensato da donne per tutte le donne: «Il servizio nasce nel momento sociale di crisi provocato dal covid-19 che acuisce le disuguaglianze di genere – afferma -. Dal suo avvio, ogni settimana arrivano circa 3 nuove richieste di supporto nell’affrontare gli effetti traumatici scatenati dalla pandemia». Il sostegno alle «protagoniste dalla cura del Paese» viene offerto anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie e del telefono: «In occasione di questa giornata abbiamo preparato una rassegna, una campagna di informazione dal nome Rass!Cura per far arrivare la nostra voce a chi ne ha bisogno – conclude la Moreschi -. Le donne devono sapere che fuori dalle mura domestiche ci sono alleate pronte ad ascoltarle e che possono aiutarle ad uscire dal contesto malsano in cui vivono».

I numeri della violenza nelle Marche, parla l’assessore regionale Latini

«Dai dati raccolti nei 5 centri antiviolenza delle Marche in relazione all’anno 2019 risulta un lieve calo dei nuovi contatti (-11,8%) ma i 471 casi segnalati sono comunque un numero davvero preoccupante. Si tratta in media di 6 donne ogni 10mila abitanti che salgono a 8 nella provincia di Pesaro (30% dei casi sul totale regionale). La violenza solitamente si sviluppa in ambienti domestici, mentre sono pochissimi i maltrattamenti sul lavoro (2%). Le caratteristiche della vittima e del maltrattante delineano profili personali tipicamente “normali” non riconducibili ai connotati del disagio sociale. Lo fa sapere l’assessore regionale alle Pari Opportunità Giorgia Latini: «Per questo, e per la sua dimensione trasversale, la violenza di genere è un fenomeno complesso che va approfondito nello studio delle sue dinamiche e affrontato tramite un approccio multisettoriale che solo una rete organizzata può supportare. In questi anni sono stati fatti sicuramente dei passi avanti, le donne si stanno affermando sempre più in tutte le professioni, ma restano delle evidenti disparità soprattutto quando si tratta di ruoli apicali e stipendi. E’ quindi necessario – prosegue Latini – che la Regione nell’interpretare il ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività contro la violenza alle donne, in collaborazione con l’ampia rete territoriale costituita, affronti la lotta mettendo in campo azioni di prevenzione e sensibilizzazione che agiscano soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, sapendo che, il cambiamento culturale è alla base della crescita del rispetto nei confronti delle donne e dell’educazione alla parità di genere. Al cambiamento culturale va affiancata ovviamente, un’efficiente azione di programmazione e supporto alla continuità e alla stabilità dei servizi, i quali, ad oggi, sono risultati essere concretamente utili alla donna per uscire dal suo vissuto violento. Nel contempo, occorrerà avviare azioni innovative sul versante dell’autore della violenza al fine di evitare la vittimizzazione secondaria delle donne stesse e dei loro figli. Insieme all’assessore alla Sanità Saltamartini inoltre, stiamo studiando nuove misure di welfare a sostegno della donna nella gestione della vita quotidiana tra figli, lavoro e spesso anche anziani bisognosi di assistenza. Procederemo infine al più presto – conclude l’assessore -, pandemia permettendo, al rinnovo del Forum Permanente contro le molestie e la violenza di genere, importante luogo di confronto tra le istituzioni, le associazioni e la società civile».