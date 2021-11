Casa delle Donne: «Più casi di violenza nell'ultimo anno con la pandemia» | Password Magazine

JESI – Più casi di violenza nell’ultimo anno. Lo fa sapere Casa delle Donne in un’intervista rilasciata a Password: «Quest’anno abbiamo registrato un aumento della casistica: il 2021 non è ancora finito e risultano già 60 le donne assistite . Numeri che superano i dati del 2020, in cui le richieste d’aiuto erano poco più di 40».

Una situazione figlia dei tempi della pandemia. «Casa non è sempre un luogo sicuro – puntualizza Cristiana Scuppa, nuova presidente dell’associazione jesina -.Il confinamento in casa durante il lockdown ha esacerbato le violenza». Scuppa è succeduta a Paola Moreschi alla guida della realtà di volontariato che dal 2007 occupa di offrire sostegno e supporto alle donne vittime di violenza Con il rinnovo delle cariche, avvenuto il mese scorso, ad affiancare la neo presidente è Lucia Antonelli nel ruolo di vice.

«Durante il lockdown – raccontano le volontarie – il telefono non squillava più ed eravamo molto preoccupate. A quel punto abbiamo ideato nuove strategie per ristabilire i contatti e raggiungere le donne». Il centro è rimasto sempre aperto durante tutta l’emergenza: «Le assistite ci chiamavano quando erano fuori per la spesa o per altre commissioni. Il telefono è diventato strumento anche per effettuare colloqui di tipo psicologici o consulenze legali. L’uso del web ha inoltre contribuito ad accrescere la consapevolezza nelle vittime che oggi possono con un click informarsi e trovare a chi rivolgersi. C’è più cultura su queste tematiche e bisogna continuare su questa strada»