Casa di riposo Jesi, dipendente positiva. Asp: «Nessun ospite contagiato, massima l’attenzione».

JESI – Casa di riposo di Jesi, una dipendente dell’Asp è risultata positiva al Covid-19. A confermare la notizia è il direttore dell’Asp Franco Pesaresi che però specifica «si tratta di una dipendente asintomatica che lavora nella portineria dell’Azienda pubblica servizi alla persona e che non è addetta all’assistenza degli anziani e dunque non ha, di norma, contatti con gli anziani».

Secondo quanto riferito da Pesaresi, la dipendente ha inoltre sempre lavorato in portineria usando diligentemente i presidi di protezione (mascherine, guanti).

«La dipendente ha lavorato fino al 3 marzo presso la casa di riposo/residenza protetta di Cingoli. E’ opportuno rammentare i primi casi di anziani positivi presso la Casa di riposo di Cingoli si sono manifestati alcuni giorni dopo il 3 marzo – spiega il direttore dell’Asp -. In queste situazioni, in base alle disposizioni nazionali e regionali, tutte le misure di sorveglianza e prevenzione sanitaria sono stabilite dall’ASUR (e non dall’ASP). L’ASP ha immediatamente dato attuazione a quanto l’Asur ha previsto a seguito di questa situazione (quarantena del personale coinvolto, ecc.). Tutto quanto è stato disposto dal dipartimento di Prevenzione dell’Asur è stato attuato».

E aggiunge: «La struttura e il personale sono concentrati al massimo nel dare il massimo di attenzione e di sicurezza possibile agli anziani ospiti della Casa di riposo/residenza protetta attuando tutte le disposizioni, le cautele e gli aspetti organizzativi per contenere al massimo i rischi di contagio. Non si registrano casi di contagio da Covid-19 fra gli anziani ospiti della struttura e sono previste procedure di isolamento per quegli anziani che tornano dopo un ricovero in ospedale per altre cause».