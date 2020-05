«Casa di riposo Jesi, quando i tamponi o i test sierologici a tutti gli ospiti?»

JESI – Oltre cento ospiti, solo undici tamponi effettuati (che hanno dato esito negativo). Questa è la situazione, ad oggi, della residenza protetta per anziani Vittorio Emanuele II di Jesi. È stato il direttore dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona, Franco Pesaresi a rivelarlo in occasione di una videoconferenza. Notizia su cui i consiglieri regionali Gianni Maggi, Romina Pergolesi ed Enzo Giancarli vogliono avere chiarimenti. A tale proposito, i tre esponenti dell’Assemblea Legislativa delle Marche hanno presentato un’interrogazione da discutere in aula. Sarà il presidente Luca Ceriscioli, in veste di assessore alla sanità, a fornire le delucidazioni richieste.

Giancarli, Maggi e Pergolesi chiedono, nel dettaglio, «se sono stati previsti ulteriori controlli con tamponi e/o test sierologici a tutti gli utenti, anche quelli asintomatici, della struttura afferente all’ ASP Ambito 9 ed, eventualmente,con quali tempistiche». Non solo, i promotori dell’interrogazione vogliono anche sapere «se nelle altre strutture per anziani della Regione Marche si sono verificati episodi analoghi a quanto accaduto a Jesi e quali, conseguentemente, sono state le azioni intraprese».

Il riferimento è al caso di positività al Covid-19 riscontrato a inizio aprile di una persona, asintomatica, addetta alla portineria della struttura. I tre consiglieri regionali auspicano pertanto un monitoraggio più approfondito, soprattutto all’interno delle strutture che ospitano persone anziane delle Marche, soggetti potenzialmente più a rischio rispetto ad altri, dove vi sono stati diversi casi di Coronavirus e purtroppo anche decessi.