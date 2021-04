Casa di riposo Maiolati, tornano le visite in presenza attraverso la vetrata | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La casa di riposo di Maiolati Spontini, gestita dalla Fondazione Gaspare Spontini, torna alla modalità delle visite in presenza, attraverso un locale dotato di vetrata all’ingresso della struttura. Dalla scorsa Pasqua, tutti gli ospiti sono negativi al Covid-19, quindi il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deciso di tornare ad aprirsi all’esterno, sempre in sicurezza e rispettando le misure di contenimento della pandemia.

La modalità, già sperimentata, è quella che consente ai visitatori e ai familiari di vedere i propri cari o da una finestra a piano terra o, in caso di condizioni meteo avverse, attraverso, appunto, l’atrio separato dall’interno da una vetrata che consente un contatto visivo, anche se non ancora fisico. Per parlarsi viene usato il cellulare.

Le visite riprenderanno da lunedì prossimo mentre i familiari potranno prenotarsi da sabato.