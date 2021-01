Casa di riposo, scendono a 3 gli anziani positivi al covid | Password Magazine

JESI – Scendono da 5 a 3 gli ospiti della casa di riposo di Jesi positivi al Covid 19. È questo l’esito del nuovo screening effettuato su tutti gli anziani presenti nella struttura di Via Gramsci. I 3 sono ospiti che ancora non si sono negativizzati a quattro settimane dal contagio e per loro resta dunque confermato l’isolamento. L’Asp Ambito 9 continua a mantenere alta l’attenzione sull’intera struttura per scongiurare qualsiasi nuovo focolaio, nel rispetto delle azioni di prevenzione intraprese che si sono confermate efficaci.

Ingresso dunque ancora vietato ai parenti che comunque vengono costantemente informati sullo stato di salute dei loro congiunti e possono anche vederli sia attraverso videochiamate con il supporto di un operatore appositamente munito di tablet, sia di persona mediante la vetrata di una stanza dedicata proprio a questo tipo di opportunità, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari.