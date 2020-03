Casa riposo San Marcello, deceduta un’anziana positiva al virus

SAN MARCELLO – Casa di Riposo di San Marcello, muore uno degli ospiti risultati positivi al covid-19. Lo comunica questa mattina il sindaco Graziano Lapi, attraverso i canali social del Comune: «Notizie non buone purtroppo, in mattinata si è verificato il decesso improvviso di una ospite che non era tra i nove risultati positivi al virus. Sempre in mattinata c’è stato il decesso dell’ospite ricoverata presso l’ospedale di Jesi dalla scorsa settimana, risultata poi positiva al virus.

Gli altri ospiti della casa di riposo sono allo stato attuale senza febbre, anche se a volte alcuni fanno registrare aumenti della temperatura corporea nel pomeriggio. Quello che possiamo riferire è che l’andamento delle loro condizioni di salute è costantemente monitorato dal personale sanitario.