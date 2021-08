La casa delle storie: cineforum sull'identità dei giovani | Password Magazine

JESI – All’interno del progetto “Elementi Educ@tivi”, finanziato dal Dipartimento delle politiche della famiglia, la cooperativa Cooss Marche, in collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi e il Comune di Jesi, organizza un cineforum in tre serate dal titolo “La casa delle storie. A caccia di identità”. Fil rouge sarà infatti il tema dell’adolescenza e della costruzione della propria identità personale in rapporto alle aspettative di genitori e adulti.

I tre incontri, adatti anche ad un pubblico adulto, inizieranno alle ore 21:00 e si terranno presso il giardino della Scuola Primaria Garibaldi in via San Giuseppe 20. Si apre lunedì 23 agosto con il film d’animazione “Coco” (Disney Pixar, 2017), per bambini e ragazzi dai 7 anni in su.

Seconda data sarà mercoledì 25 agosto con “Bangla” (Fandango, 2019), film ambientato nel quartiere multietnico romano di Torpignattara che affronta il tema dell’incontro tra diverse culture e quello della sessualità, rivolto agli adolescenti dai 13 anni in su. Lunedì 30 agosto si torna poi al pubblico più giovane, con un altro film d’animazione, “La mia vita da zucchina” (Teodora film, 2016), spunto per affrontare il delicato tema della rielaborazione del lutto.

Nel corso del cineforum interverranno, prima e dopo la proiezione, due esperte che introdurranno il film e medieranno la discussione e le riflessioni finali degli spettatori, in particolare la pedagogista Antonella Casci Ceccacci (il 23 e il 30 agosto) e la psicologa Costanza Gatta (mercoledì 25).

Questa prima edizione del cineforum inaugura una serie di iniziative che fanno parte del progetto di Cooss Marche “Elementi Educ@tivi”, finalizzato all’organizzazione di attività ludico-ricreative per bambini, famiglie,adolescenti e ragazzi. Insieme ad altri progetti del territorio – come “I love Jesi” finanziato dalla Fondazione Cariverona e il “Festival dell’educazione di Jesi” finanziato dai Piani del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 2 – mira al comune obiettivo di sostenere il benessere dei ragazzi, anche attraverso la presenza di operatori di comunità che propongono iniziative e laboratori gratuiti alla città. Tra le proposte da poco avviate con “I love Jesi” il calcio inclusivo, progetto di attività motoria con finalità sociale che si svolge presso il Campo Boario e che sarà itinerante nei parchi di Jesi. Tutte le informazioni sulle attività organizzate all’interno di Elementi Educ@tivi possono essere reperite sulle pagine social: Facebook @In.con.tra Jesi e Instagram @ilovejesi.

Il cineforum, come anche gli altri eventi del progetto, è gratuito. Obbligatoria la prenotazione, al fine di evitare assembramenti, al numero 3666261289 o alla mail incontrajesi@gmail.com.

A cura di Angela Anconetani Lioveri