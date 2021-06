Castelbellino, a fuoco 1500 mq di campi. Incendio anche a Serra San Quirico | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO E CASTELBELLINO – I vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada Serralta, nel Comune di Serra San Quirico per un incendio di sterpaglie. La squadra di Jesi intervenuta una in collaborazione con i colleghi di Arcevia hanno spento le fiamme che si erano estese per circa 2000 mq mettendo in sicurezza l’area dell’intervento.

Subito dopo le squadre si sono recate a Castelbellino, nei pressi di un parco pubblico per estinguere le fiamme che si erano propagate nei campi agricoli adiacenti. Qui le fiamme si sono estese per circa 1500 mq. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.